Başbakan Yıldırım: Şeytan Taşlamaktan Vakit Kaldıkça Muazzam Eserler Yaptık- Ek Fotoğraflar

Başbakan Yıldırım: Şeytan Taşlamaktan Vakit Kaldıkça Muazzam Eserler Yaptık- Ek Fotoğraflar

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