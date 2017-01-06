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Başbakan Yıldırım Saldırıda Şehit Olan Polisin Evine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Başbakan Yıldırım Saldırıda Şehit Olan Polisin Evine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Başbakan Yıldırım Saldırıda Şehit Olan Polisin Evine Taziye Ziyaretinde Bulundu

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Polis, Şehit
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