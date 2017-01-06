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Başbakan Yıldırım Saldırıda Şehit Olan Polisin Evine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Başbakan Yıldırım Saldırıda Şehit Olan Polisin Evine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Izmir'de adliyeye PKK saldırısı 2 şehit, 2 terörist ölü ele geçti (14)BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM, ŞEHİT POLİSİN EVİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDUBaşbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Bayraklı Adliyesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısının...

Başbakan Yıldırım Saldırıda Şehit Olan Polisin Evine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Izmir'de adliyeye PKK saldırısı 2 şehit, 2 terörist ölü ele geçti (14)

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM, ŞEHİT POLİSİN EVİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Bayraklı Adliyesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısının ardından İzmir'e gelerek saldırıda şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in evine taziye ziyaretinde bulundu. Yaklaşık 40 dakika süren ziyaretin ardından Binali Yıldırım ve beraberindekiler evden ayrıldı. Kızılay ve Bayraklı Belediyesi'nin şehit evinin önünde kurduğu taziye çadırında toplanan vatandaşlar ise çadırlardaki bekleyişini sürdürüyor.

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