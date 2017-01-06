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Başbakan Yıldırım Saldırıda Şehit Olan Mübaşir Musa Can'ın Evini Ziyaret Etti

Başbakan Yıldırım Saldırıda Şehit Olan Mübaşir Musa Can'ın Evini Ziyaret Etti

(Tür: Yurt)

(Tür: Yurt)

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Musa Can, Şehit
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