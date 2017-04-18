Başbakan Yıldırım: "Şaibe söylentileri yayarak halk oylaması sonucuna gölge düşürmeye çalışmak beyhudedir, boştur. Millet iradesi özgürce sandığa yansımış ve bu iş bitmiştir"

" Buna ana muhalefet partisi başta olmak üzere her kesimin saygı duyması gerekmektedir"

" Milletin sözü üzerine söz söylemek yanlıştır. Evet ve hayırların yakın oranlarda olmasından hareketle vatandaşları ayrıştırmak isteyenlerin oyununa asla gelmeyeceğiz"

"Biz bu değişikliği MHP ile ortak hazırladık. Komisyon ve meclis görüşmelerinde güzel bir duruşu da yerine getirdik"

"Halk oylaması milletin kararına giderken de ortak çalıştık. Sonuçlardan sonra kimin ne kadar destek verdiğini sorgulamak abestle iştigaldir" ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı sistemi halk oylamasında 'şaibe' olduğu yönündeki iddialara cevap vererek, "Şaibe söylentileri yayarak halk oylaması sonucuna gölge düşürmeye çalışmak beyhudedir, boştur. Millet iradesi özgürce sandığa yansımış ve bu iş bitmiştir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de içeren halk oylaması ardından gerçekleştirilen ilk grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Demokrasimiz 16 Nisan halk oylamasında bir kere daha bütün dünyaya olgunluk sınavını göstermiştir. 81 ilimizde insanlarımız barış içinde, yüzde 81'i aşan yüksek bir katılımla sandıklara giderek oylarını kullanmış tercihlerini yapmışlardır. Yurt içinde 80 milyon, yurt dışında 3 milyona yakın vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. 16 Nisan halk oylaması milletimizin demokrasi ye sarsılmaz güveninin göstergesi olmuştur. Tam bir demokratik olgunlukla gerçekleştirdiğimiz halk oylamasıyla siyasi tarihimizde yeni bir sayfa açılmıştır" ifadedelerini kullandı.

"Hazırlayıp millete sunduğumuz anayasa paketinin milletimizin teveccühüne mazhar olmasından büyük bir bahtiyarlık duyuyorum" diyen Yıldırım, "Sandıktan çıkan bu sonuçla, Türkiye, millet kazanmıştır. Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Bu sonuç, yeni bir dönemin başlangıcıdır. Kazanan sadece evet kampanyasına destek veren vatandaşımız değildir, tercihi 'hayır' olan vatandaşımız da 16 Nisan'da kazanan olmuştur. Çünkü hem Türkiye hem millet kazanmıştır. Demokrasimiz güçlenerek bu halk oylamasından kazançlı çıkmıştır. 'Evet' diyen Bayburt da 'hayır' diyen Tunceli de kazançlı çıkmıştır. Artık bugün yeni bir gün, bugün kendimizi yenileme zamanı. Mevlana'nın dediği gibi, 'Şimdi artık yeni şeyler söylemek lazım'. Bugün biz siyasetçilerin yüzümüzü geleceğe dönmemiz, yeni şeyler söylememiz gerekiyor. Sorumluluğumuzun daha da arttı" şeklinde konuştu.

Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti: "Şaibe söylentileri yayarak halk oylaması sonucuna gölge düşürmeye çalışmak beyhudedir, boştur. Millet iradesi özgürce sandığa yansımış ve bu iş bitmiştir. Buna ana muhalefet partisi başta olmak üzere her kesimin saygı duyması gerekmektedir. Milletin sözü üzerine söz söylemek yanlıştır. Evet ve hayırların yakın oranlarda olmasından hareketle vatandaşları ayrıştırmak isteyenlerin oyununa asla gelmeyeceğiz. Büyük bir uyum içeresinde hep birlikte geleceğe yürümekten vazgeçmeyeceğiz. Demokratik olgunluk içerisinde bu oylamanın gerçekleşmesini sağlayan bütün vatandaşlara teşekkür ediyorum."

Toplamda yapılan miting sayısının 71 olduğunu anlatan Yıldırım, devlet ve memleket işlerinin de aksatılmadığını ifade etti. Yıldırım'ın bütün parti teşkilatına teşekkür etmesiyle partililerden yoğun alkış geldi.

Yıldırım, "Bizimle birlikte aynı amaç uğruna çalışan partiler oldu, başta MHP'ye ve kadrolarına, BBP ve teşkilatına, Hüdapar ve teşkilatına da halk oylamasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Biz bu değişikliği MHP ile ortak hazırladık. Komisyon ve meclis görüşmelerinde güzel bir duruşu da yerine getirdik. Halk oylaması milletin kararına giderken de ortak çalıştık. Sonuçlardan sonra kimin ne kadar destek verdiğini sorgulamak abestle iştigaldir. Böyle bir şey olmaz, bu bir parti seçimi değildir" dedi.

Yıldırım, konuşmasının devamında, "Resmi sonuçların ilan edilmesiyle beraber kurucu genel başkanımızı partimize davet edeceğiz. Kendilerini aramızda görmekten büyük bahtiyarlık duyacağız. Bugün gelinen nokta büyük bir aşamadır ama işimiz daha yeni başlıyor. Yoğun bir çalışma bizi bekliyor. İç tüzük değişikliği, mevcut kanunların Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumlu hale getirilmesi gibi önemli çalışmaların seçimlerden önce bütün gruplarla istişare ederek tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

İstisnasız bütün vatandaşların hukukunun korumanması ve savunmasının siyasetlerinin istisnası olacağına dikkati çeken Yıldırım, bütün inanç ve düşüncelerin hukukunun korunmasının en büyük mesele olacağını ve kibir ve gururun nefisleri rehin almayacağını ifade etti. Muhalefetin demokrasinin olmazsa olmazı olduğu gerçeğini göz ardı etmeyeceklerini anlatan Yıldırım, "Bu mesele sen ben meselesi değildir, Türkiye meselesidir, memleket meselesidir" dedi.

Yıldırım, FETÖ ile mücadelenin devam edeceğini ve vesayet artıklarını milletin başına bela olmaktan çıkaracaklarını ifade etti. Siyaset diline işaret eden Yıldırım, "Sözlerimiz maksadını aşmış olabilir. Şimdi incinmeleri, kırılmaları kenara bırakma, millet için el ele verme, geleceğimizi inşa etme zamanıdır. Buradan muhalif kesimlere çağrıda bulunuyorum. Tartışmalar sert söylemler, seçim kampanyalarının bir nebze tuzu biberi oldu, millet kararını verdi, sonuç belli oldu. Bundan sonra hepimize düşen görev enerjimizi daha güçlü ülke olması için harcamak" diye konuştu.

Oturumu yöneten AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Tezcan, 23 Nisan'da Genel Kurul'un saat 14.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını duyurdu.

(EV-BT-