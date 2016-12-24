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Başbakan Yıldırım: "Sadece 2007'den Bugüne Kadar 7 Milyon Vatandaşımıza İş İmkanı Sağladık.

Başbakan Yıldırım: "Sadece 2007'den Bugüne Kadar 7 Milyon Vatandaşımıza İş İmkanı Sağladık.

Başbakan Yıldırım: "Sadece 2007'den bugüne kadar 7 milyon vatandaşımıza iş imkanı sağladık.

Başbakan Yıldırım:

Başbakan Yıldırım: "Sadece 2007'den bugüne kadar 7 milyon vatandaşımıza iş imkanı sağladık. OECD ülkeleri arasında son yıllarda en fazla istihdam oluşturan ülkelerde ikinci sıradayız. 2007-2015 arasında AB kadın istihdam oranını yine en fazla artıran ülkeyiz. Bu şu anlama gelmesin; Avrupa ülkelerinden daha iyiyiz, OECD ülkelerinden daha iyiyiz değil. Son yılların performansından bahsediyorum. Burada gideceğimiz çok yol var, katedeceğimiz çok mesafe var."

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