Başbakan Yıldırım, Saat 21.00'da Balkon Konuşmasını Yapacak
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylamasının sona ermesiyle birlikte saat 21.00’de balkon konuşması yapacak.
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylamasının sona ermesiyle birlikte saat 21.00'de balkon konuşması yapacak.
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylamasının sona ermesiyle birlikte saat 21.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yapacak. - ANKARA