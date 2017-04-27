Başbakan Yıldırım, Rusya Başbakanı Medvedev ile Telefon Görüşmesinde, İstanbul Boğazı Açıklarında...
Başbakan Yıldırım, Rusya Başbakanı Medvedev ile telefon görüşmesinde, İstanbul Boğazı açıklarında Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir geminin çarpışması sonucu yaşanan kaza nedeniyle üzüntülerini dile getirdi.
Başbakan Yıldırım, Rusya Başbakanı Medvedev ile telefon görüşmesinde, İstanbul Boğazı açıklarında Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir geminin çarpışması sonucu yaşanan kaza nedeniyle üzüntülerini dile getirdi.