Başbakan Yıldırım: "Rekora Hazır Mısınız?"

- Başbakanın tören alanına gelişi, vatandaşları selamlaması Küçükçekmece ilçesinde düzenlenen mitingten detaylar Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Başbakan Yıldırım: 'Rekora Hazır Mısınız?'

- Başbakanın tören alanına gelişi, vatandaşları selamlaması
Küçükçekmece ilçesinde düzenlenen mitingten detaylar
Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

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