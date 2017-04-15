Başbakan Yıldırım: "Rekora Hazır Mısınız?"
- Başbakanın tören alanına gelişi, vatandaşları selamlaması Küçükçekmece ilçesinde düzenlenen mitingten detaylar Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap etti.
- Başbakanın tören alanına gelişi, vatandaşları selamlaması
Küçükçekmece ilçesinde düzenlenen mitingten detaylar
Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap etti.