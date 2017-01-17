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Başbakan Binali Yıldırım'ın AK Parti Genel Merkezi'ne gelişi ve karşılanması

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları Başbakan Yıldırım, "(Reina'ya saldırı düzenleyen teröristin yakalanması) Şu an sorgulaması devam ediyor, bununla ilgili birçok detay var ama sorgulama aşamasında olduğu için bu kadarını söylemekle yetinelim. Zamanla gelişmeler hakkında bilgiler ilgili arkadaşlar tarafından kamuoyuna verilecek. Önemli olan, yapılan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır, bunun arkasındaki iradenin, güçlerin her kimse ortaya çıkarılmasıdır. Bu bizim için önemli bir gelişmedir."