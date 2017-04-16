Balkon Konuşması Yapan Başbakan'dan Mesaj: Seçimin Kaybedeni Yok, Kazanan Türkiye

Son Dakika! Başbakan Binali Yıldırım, referandum sonuçlarını AK Parti Genel Merkezi'nde değerlendirdi.Yıldırım, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geleneksel hale getirilen Genel Merkez'deki balkon konuşması için kalabalık bir vatandaş grubunun huzuruna çıktı.

Türkiye'nin son başbakanı Yıldırım, başbakan olarak yaptığı ilk ve son balkon konuşmasında şunları söyledi:

"TEK MİLLETİZ, TEK KARDEŞİZ"

Bilmeyen bilsin, duymayan duysun. Kardeşiz, tek milletiz. Bölücü hainler duysun, tek milletiz, kardeşiz. Kardeşlerim, halk oylaması, gayrı resmi sonuçlara göre evetle neticelenmiştir. Cenab-ı Mevlam hayırlı uğurlu eylesin.

"BU SONUCU EN GÜEZL ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Bütün vatandaşlara şükranlarımı sunuyorum teşekkür ediyorum. Halk oylamasının güvenliğini sağlayan bütün güvenlik teşkilatına milletim adına teşekkür ediyorum.

Bugün ilk kez bu halk oylamasında sandığa giden 1 milyon 269 bin gencimizi özellikle kutluyorum. Herkes emin olsun ki çıkan bu sonucu halkımızın huzuru için en güzel şekilde değerlendireceğiz. Teşekkürler Türkiye.

ERDOĞAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Bir özel teşekkür ve özel selam kurucu liderimiz önderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kendisini defalarca balkon konuşmasını yaptığı yerden selamlıyorum.

Herkesin bilmesini istiyorum. Bu seçimin kaybedeni yoktur, Kazananı tüm Türkiye'dir.

Sandıktan bizim tercihimiz çıktığı için mutluyuz. Milletimizle aynı görüşte olmaktan gurur duyuyoruz.

"ONLARIN DEDİĞİ DEĞİL, MİLLETİN DEDİĞİ OLDU"

Kimsenin kalbi kırık olmasın. Kimse mahsun olmasın.

Şükürler olsun. Huzur içinde, hiç bir olumsuzluk yaşamadan bu süreci tamamladık.

Yurt dışındaki vatandaşlarımız birliğimize ve beraberliğimize sahip çıktılar. Bu süreçte Türkiye'nin ayağına basmak isteyenler bugün bir mahcubiyeti yaşamışlardır. Onların dediği değil, Milletin dediği oldu.

Şimdi önümüze, işimize bakacağız. Şimdi milletimizin aydınlık yarınları için uzak ufuklara bakacağız.

"HAYIR DİYEN DE EVET DİYEN DE BİRDİR"

Bugün, demokrasi, millet, devlet, 83 milyon vatandaşımız kazandı. Bu sistemle beraber birliğimizi güçlendireceğiz, ekonomimizi daha da iyi hale getireceğiz. Türkiye'yi terörden arınmış, birliğini, beraberliğini, kardeşliğini sağlamlaştırmış bir hale hep birlikte sokacağız. Demokrasimizi daha da sağlam zeminlere oturtacağız.

Hayır diyenler de evet diyenler de birdir, aynı şekilde değerlidir. evet diye, hayır diyen tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, selamlıyorum. Biriz, beraberiz, hep birlikte Türkiyeyiz.