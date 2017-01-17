Başbakan Yıldırım: "Referandum Konusunda Bizim Hiçbir Tereddüdümüz Yok"

Başbakan Binali Yıldırım, "Birinci turda sonuç neyse ikinci turda da o olur. Önce meclis sürecini tamamlayalım. Referandum konusunda bizim hiçbir tereddüdümüz yok" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti MYK toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldırım, İstanbul Ortaköy saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un düzenlenen bir operasyonla yakalanmasına ilişkin, "Dün yapılan operasyon ile Reina saldırganı ele geçirildi. Şuan sorgulaması devam ediyor. Bununla ilgili birçok detay var ama sorgulama aşaması devam ettiği için bu kadarını söylemekle yetinelim. Önemli olan yapılan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır" ifadelerini kullandı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı görüşmeyle ilgili Yıldırım, "Görüşmeye ilişkin benim bir görüşüm yok. Ne konuşacaklar bilmiyorum. Anayasanın 1. tur oylaması tamamlandı. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarından ne konuşacakları aşağı yukarı belli oluyor" diye konuştu.



Anayasa görüşmelerinin 2. turuna ilişkin Yıldırım, "Türkiye'nin yönetim sistemini değiştiren yeni anayasasını milletin önüne götüreceğiz. Bu bizim MHP ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bir değişikliktir. Birinci turda sonuç neyse ikinci turda da o olur. Önce meclis sürecini tamamlayalım. Referandum konusunda bizim hiçbir tereddüdümüz yok" dedi. - ANKARA