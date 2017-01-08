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Başbakan Yıldırım: "(Pkk'nın Şengal'deki Varlığı) Bu Bir Güvenlik Meselesidir.

Başbakan Yıldırım: "(Pkk'nın Şengal'deki Varlığı) Bu Bir Güvenlik Meselesidir.

Başbakan Yıldırım: "(PKK'nın Şengal'deki varlığı) Bu bir güvenlik meselesidir.

Başbakan Yıldırım:

Başbakan Yıldırım: "(PKK'nın Şengal'deki varlığı) Bu bir güvenlik meselesidir. Sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda sizin de güvenlik meselenizdir. Irak'ın da, Merkezi Hükümetin de aynı şekilde bir güvenlik meselesidir. O bakımdan burada müşterek bir çalışmaya ihtiyaç var. Bunu Avrupalı ve Amerikalı dostlarımıza da anlatıyoruz."

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