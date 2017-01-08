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Başbakan Yıldırım: "Pkk'nın Irak Topraklarından Ülkemize Gerçekleştirdiği Saldırılar Asla Kabul...

Başbakan Yıldırım: "Pkk'nın Irak Topraklarından Ülkemize Gerçekleştirdiği Saldırılar Asla Kabul...

Başbakan Yıldırım: "PKK'nın Irak topraklarından ülkemize gerçekleştirdiği saldırılar asla kabul edilemez. Bu konuda gereken neyse hepsi sonuna kadar yapılacak.

Başbakan Yıldırım:

Başbakan Yıldırım: "PKK'nın Irak topraklarından ülkemize gerçekleştirdiği saldırılar asla kabul edilemez. Bu konuda gereken neyse hepsi sonuna kadar yapılacak. Bu terör örgütünün batıya doğru yayılması, Şengal bölgesinde yuvalanması da asla ve asla kabul edeceğimiz bir şey değildir."

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Kürdistan İşçi Partisi, P.K.K., Terör, Irak, PKK
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