Başbakan Yıldırım: "Pkk, Fetö, Hdp Avrupa 'Hayır' Diyor.
- Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İzmir'in Bayraklı İlçesinde düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.
- Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İzmir'in Bayraklı İlçesinde düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.