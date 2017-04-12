Başbakan Yıldırım: "Pkk, Fetö, Hdp Avrupa 'Hayır' Diyor.

- Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İzmir'in Bayraklı İlçesinde düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.