Başbakan Yıldırım: "Pazar Günü Türkiye'nin Aydınlık Yarınları Için Var Mısınız?"
- Erzincanlılar Buluşma programı AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları Hediye taktimi İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Sinan Erdem Spor Salonunda düzenlenen Erzincanlılar Buluşma programına katılarak konuşma yaptı.
- Erzincanlılar Buluşma programı
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları
Hediye taktimi
İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Sinan Erdem Spor Salonunda düzenlenen Erzincanlılar Buluşma programına katılarak konuşma yaptı.
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