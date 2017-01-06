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Başbakan Yıldırım, Patlama Sonrası Şehit Mübaşirin Evini ve Yaralıları Ziyaret Etti

Başbakan Yıldırım, Patlama Sonrası Şehit Mübaşirin Evini ve Yaralıları Ziyaret Etti

Başbakan Yıldırım, Patlama Sonrası Şehit Mübaşirin Evini ve Yaralıları Ziyaret Etti

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Patlama, Şehit
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