Başbakan Yıldırım Oyunu Kullandı

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan ortaokulda oyunu kullandı. Vatandaşların sevgi seliyle karşılanan Başbakan Yıldırım, oy kullanma işleminin ardından merdivenlerin sonunda bekleyen vatandaşlara "Burası balkon değil yalnız" diyerek espri yaptı.



Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğini içeren referandum da oyunu, İzmir-Menderes Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulu'nda bulunan 1085 numaralı sandıkta kullandı. Yıldırım'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Soylu ve Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu da eşlik etti. Vatandaşların alkış ve sloganları ile karşılanan Başbakan Yıldırım, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla özçekim yaptı. Başbakan Yıldırım, oy kullanma işleminin ardından kendisini merdivenlerin sonunda bekleyen vatandaşlara "Burası balkon değil yalnız" diyerek espri yaptı.



"İşimize gücümüze bakacağız"



Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "Güzel İzmir'in Menderes ilçesindeyiz. Oyumuzu verdik, vatandaşlık görevimizi yaptık. Şimdi de işimize gücümüze bakacağız. Bugün Türkiye'nin her köşesinde 81 velayetimizde ilçelerimizde, köylerimizde vatandaşlarımız huzur içerisinde, kardeşlik içerisinde, medeni bir şekilde oylarını veriyorlar. Tercihlerini yapıyorlar. Akşam olup sandıklar açılınca sonuçlar ortaya çıkacak. Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır. Milletimizin verdiği karar en güzel karardır" dedi.



=====================================================



İhlas Haber Ajansı YouTube Kanalına Abone Olmak İçin:



>



İhlas Haber Ajansı Resmi Web Sitesi



>



İhlas Haber Ajansı Sosyal Medya Adresleri



>



>



>



>



İhlas Haber Ajansı hakkında



İhlas Haber Ajansı'na ulaşmak için



>