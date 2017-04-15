Başbakan Yıldırım Oyunu İzmir'de Kullanacak (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine,



Başbakan Binali Yıldırım'ın oy kullanacağı yerde yapılan değişiklik nedeniyle 'Başbakan Yıldırım oyunu İzmir'de kullanacak' başlıklı haber yeniden geçildi.



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YENİDEN



İZMİR, - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, anayasa değişikliği referandum unda oyunu İzmir'in Menderes İlçesinde kullanacak.



Sabah saatlerinde İzmir'e gelmesi beklenen Başbakan Binali Yıldırım, Menderes'in merkez Gölcükler Mahallesi'ndeki Adnan Olcay Ortakokulu'nda oyunu kullanacak. Oyunu kullandıktan sonra Ankara'ya gidecek olan Yıldırım, Adnan Menderes Havalimanı'na yakın bir oy sandığını tercih etti.



Aynı zamanda İzmir milletvekili olan Yıldırım, 2011 yılından itibaren yapılan yerel ve genel seçimlerde oyunu İzmir'de kullandı. Milletvekili olması nedeniyle istediği bir sandıkta oy kullanabilen Başbakan Yıldırım, daha önce Bornova ve Urla ilçelerindeki okullarda oy verdi.



