Başbakan Yıldırım Otobüste Gazetecilerle Sohbet Etti

Başbakan Binali Yıldırım,



Haber: Hakime TORUN- Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL DHA Başbakan Binali Yıldırım Başakşehir'deki konuşmasının ardından kendisini takip eden gazetecilerin seyahat ettiği otobüse binerek gazetecilerle bir süre sohbet etti.



"TAHMİN YAPMIYORUM SONUCA BAKIYORUM. ALLAH NE VERİRSE" Gazetecilerin referandum tahminini sorması üzerine Yıldırım, "Tahmin yapmıyorum sonuca bakıyorum. Allah ne verirse. 'Ne verirsen elinle o gider seninle' diye bir söz var" dedi.



"YARIN İZMİR'DE OYUMUZU VERİP SONRA ANKARA DÖNECEĞİM" Başbakan Yıldırım, "Yarın İzmir'deyim. Oyumuzu verip sonra Ankara'ya parti genel merkezine gelip arkadaşlarla birlikte izleyeceğiz. Sokak iyi, katılım iyi. İletişim var vatandaş ile. İlgi gösteriyorlar. İş olsun diye gelmiyorlar. Kampanya verimli" dedi. Referandum sonrasında balkon konuşması olup olmayacağı yönündeki bir soru üzerine Yıldırım, "Erken soyunup üşütmeyelim. Acele etmeyelim. Sonucu alalım. Her şeyin zamanı gelirse ne gerekiyorsa yapılır" diye konuştu.



"'HAYIR' KAMPANYASINI NEREDEYSE SADECE KILIÇDAROĞLU YÜRÜTTÜ" Başbakan Yıldırım, "Çok fazla kampanya yoktu ama, hareketli geçti. 'Hayır' kampanyasını neredeyse sadece Kılıçdaroğlu yürüttü. 'Kontrollü darbe ve denize dökme' sözleri insanlardan çok ciddi tepki oluşturdu. İnsanlar çok daha hırslandı. Bu sözler yakışmadı. Nasıl kontrollü darbe, tiyatro olur" ifadelerini kullandı.



"18 MADDENİN İÇERİĞİNİ KONUŞMAYA FIRSAT OLMADI" Yeni anayasanın maddelerini çok fazla anlatmaya imkan bulamadıklarını belirten Yıldırım, "İçerik konuşmaya fırsat olmadı. Hayır grubundaki söylemler umut verici söylemler olmadı. Sürekli endişe veren, korku salan söylemlerdi. Kampanyanın asıl konusu olan 18 maddeyi bir bir anlatma imkanını ortadan kaldırdı. Belli başlı birkaç nokta var onları düzeltmeye çalıştık" açıklamasında bulundu.



"EYALET TARTIŞMALARI OLDU. ANAYASADA OLMAYAN, ASLI ASTARI OLMAYAN BİR MESELE" Yıldırım, "Son zamanlarda mesela eyalet tartışmaları oldu. Anayasada olmayan, aslı astarı olmayan bir mesele. Buna rağmen kafa karıştırma yoluna gidildi maalesef. Şükrü beyi dinlemedim ne dedi bilmiyorum. Bahçeli dile getirince haberim oldu. Verimli bir yaklaşım değil. Birisi bir laf etmiş olabilir. Her iki taraftan da maksadını aşan yanlış sözler oldu. Onları düzeltip geçmek lazım. Yoksa sürekli böyle yapmaya başladık mı toplumda ayrışmaya neden olur. 'Evet' ve 'hayır' kampanyası yürütenler gayet medeni çalışmalarını yürütüyorlar. Birbirlerini selamlıyorlar. Prensip şu olmalı; istediğinizi söylerseniz istemediğinizi işitirsiniz. O nedenle söylerken dikkatli olmak lazım" diye konuştu. Yıldırım, bir gazetecinin telefonundan ailesi ile yaptığı görüntülü konuşmaya da dahil olarak gazetecinin ailesine selam verdi.