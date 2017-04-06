Başbakan Yıldırım Osmaniye'de

Başbakan Binali Yıldırım, Osmaniye Belediyesini ziyaret etti.



Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin partisince düzenlenen mitingin ardından Osmaniye Belediyesi'ne geçti.



Yol güzergahı boyunca kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Yıldırım'ı, Belediye Başkanı Kadir Kara ve belediye çalışanları karşıladı.



Daha sonra makama geçen Yıldırım, burada Belediye Başkanı Kara'dan, kentin sorunlarına ilişkin brifing aldı.



Yıldırım, basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1,5 saat süren ziyaretin ardından kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.



Başbakan Yıldırım'a, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Veysi Kaynak, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile milletvekilleri eşlik etti.