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Başbakan Binali Yıldırım'ın Öncüpınar Konaklama Merkezi ziyaretinden detaylar Başbakan Yıldırım'ı konteyner kente gelişinde Suriyeli çocuklar çiçeklerle karşıladı.
Yıldırım'a ziyaretinde, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Veysi Kaynak, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Kilis Valisi İsmail Çataklı, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, AK Parti Kilis ve Gaziantep milletvekilleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç eşlik etti.
Başbakan Yıldırım, buradaki hitabının ardından konteyner kentte kalan Suriyeli bir aileyi ziyaretti etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.
Yıldırım, konteyner kentte kalan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Başbakan Yıldırım, Öncüpınar Konaklama Merkezi'ni Ziyaret Etti (2)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Başbakan Binali Yıldırım'ın Öncüpınar Konaklama Merkezi ziyaretinden detaylar Başbakan Yıldırım'ı konteyner kente gelişinde Suriyeli çocuklar çiçeklerle karşıladı.
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