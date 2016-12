Başbakan Yıldırım, Öncüpınar Konaklama Merkezi'ni Ziyaret Etti

Başbakan Binali Yıldırım, Suriyeli sığınmacılar için Türkiye'nin bugüne kadar 25 milyar dolar harcama yaptığını belirterek, "Helali hoş olsun. Daha fazlasını da yaparız. Avrupalılar, diğer ülkeler sadece sırtımızı sıvazlıyorlar. 'İyi yaptınız, teşekkür ederiz, çok iyilikseversiniz', nasihati bırakın da biraz da siz el atın." dedi.



Yıldırım, Suriye'den gelen sığınmacıların kaldığı Öncüpınar Konaklama Merkezi'ni ziyaret ederek, Suriyelilere hitap etti. Yıldırım, bugün dünyada göçün büyük bir sorun olduğunu, dünyanın bir çok yerinde huzursuzluk bulunduğunu, insanların evlerini terk etmek zorunda kaldığını dile getirdi.



Dünyada 65 milyondan fazla insanın, savaşlar ve çatışmalar yüzünden memleketlerini terk ettiğini aktaran Yıldırım, Suriye'de de son 6 yılda yaşanan çatışmalardan dolayı, insanların evlerini terk ettiğini söyledi.



Yıldırım, dünyadaki en büyük mülteci grubunu Suriyelilerin oluşturduğunu, 5 milyondan fazla Suriyeli'nin memleketini terk ettiğine dikkati çekti.



Dünyadaki her 5 mülteciden birinin Suriyeli olduğuna işaret eden Yıldırım, Türkiye'nin Suriye'yi terketmek zorunda kalan her 5 mülteciden 3'üne ev sahipliği yaptığını, bundan da gurur duyduğunu vurguladı.



2011'den beri devam eden savaşta, 500 bin Suriyeli'nin hayatını kaybettiğini, 2 milyondan fazla Suriyeli'nin yaraladığını bildiren Yıldırım, 22 milyon Suriye nüfusunu yüzde 11'ini oluşturan 2 milyon 500 binin ya sakatlandığını ya da hayatını kaybettiğini aktardı.



"Hiç kimse yoksa biz varız, Türkiye var"



Bunun ağır bir zulüm ve katliam olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, sözlerin şöyle sürdürdü:



"Bu adeta bir milleti, bir medeniyeti yok etmektir. Güçlü ülkeler ne yazık ki adaletin yanında yer alacağına, zulmün yanında yer almıştır. Yaşanan acılar, bombalanan şehirler, öldürülen insanlar, yakılan yıkılan binalar, bunun en güzel delilidir. Her gün haberler, bu felaketleri göz önüne seriyor. Her konuda sözü başkalarına bırakmayan sözde güçlü ülkeler, ne yazık ki bu konuda sus pus. Şunu açıkça söylüyorum; Hiç kimse yoksa biz varız, Türkiye var, Tayyip Erdoğan var. 80 milyon Türkiye milleti, Türk milleti var. Bugün Allah'a şükür, sadece 3 milyon kardeşimizi bağrımıza basmadık. 500 binden fazla Suriyeli çocuk, okullarda geleceğe hazırlanıyor. Kardeşlerimizi geleceğe hazırlamak için eğitim kurslarımızı yapıyoruz. 223 bin kardeşimiz, bu kurslarda eğitim gördü, meslek öğrendi, geleceğe hazırlandı."



2014'te Suriyelilere yasal statü getirerek, geçici kimlik dağıtıldığını anımsatan Yıldırım, 2016 başından itibaren de çalışma izninin verildiğini söyledi.



"Zalimler kaybedecek, mazlumlar, inananlar kazanacak"



Bugüne kadar 185 bin çocuğun gözlerini Türkiye'de açtığının altını çizen Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:



"Onlar bizim yavrularımız. Biz kardeşlerimizle sizlerle de gönlümüzü de soframızı da birleştiririz, ekmeğimizi de paylaşırız. Bugüne kadar Türkiye olarak, 25 milyar dolar harcama yaptık, helali hoş olsun. Daha fazlasını da yaparız. Avrupalılar, diğer ülkeler sadece sırtımızı sıvazlıyorlar. 'İyi yaptınız, teşekkür ederiz, çok iyilikseversiniz', nasihati bırakın da biraz da siz el atın. Oralarda insanlık öldüyse burada insanlık ölmedi.



Tarih boyunca zulüm asla payidar olmadı, zalimler iflah olmadı. Bu zor günler gelip geçecek. Bir gün barışı ve kardeşliği hep birlikte kutlayacağız. Bizim tek hedefimiz var; Suriye halkı barış içinde yaşasın, Suriye halkı Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olsun. Bilin ki sizin meseleniz bizim de meselemizdir. Yaşadıklarınızı, dünyanın her yerinde, her ülkesinde anlatmaya devam edeceğiz, haklı davanızın savunucusu olmaya devam edeceğiz. Zalimler kaybedecek, mazlumlar, inananlar kazanacak. Hainler eninde sonunda hesabını verirler, hiç endişeniz olmasın."



Notlar



Başbakan Yıldırım'ı konteyner kente gelişinde Suriyeli çocuklar çiçeklerle karşıladı.



Yıldırım'a ziyaretinde, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Veysi Kaynak, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Kilis Valisi İsmail Çataklı, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, AK Parti Kilis ve Gaziantep milletvekilleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç eşlik etti.



Başbakan Yıldırım, buradaki hitabının ardından konteyner kentte kalan Suriyeli bir aileyi ziyaretti etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.



Yıldırım, konteyner kentte kalan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.