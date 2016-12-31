Başbakan Yıldırım Oğuzeli'ndeki Askerlerin Ailesini Aradı

Fırat Kalkanı Harekatına asker gönderen Oğuzeli Dağıtım Merkezini ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, yemek yediği askerlerin aileleri ile telefonda görüştü.



Başbakan Binali Yıldırım, Kilis'teki temaslarının ardından Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki asker dağıtım merkezini ziyaret etti. Beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Zeki Çolak ile birlikte askerlerle karavanadan yemek yiyen Başbakan Yıldırım, iki askerin ailesi ile telefonla görüştü.



Uzman çavuştan gururlandıran cevap



İlk olarak Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun annesi ile görüşen Yıldırım, "Oğlundan bir isteğin var mı?" demesi üzerine anne oğlunu çok özlediğini ve bir an önce evine dönmesini istedi. Annesini bu talebi üzerine Uzman Çavuş Uslu'nun, "Vatan toprağı şuan daha çok önemli. Annem biraz daha sabretsin" diye cevap vermesi herkesi gururlandırdı.



Ardından Kenan isimli bir askerin babası ile telefonla görüşen Yıldırım, "Bizde burada Kenan ile beraberiz. Arkadaşları da var burada yemek yedik sohbet ediyoruz. Yılbaşından önce ziyaret edelim dedik Yanımızda Kara Kuvvetleri Komutanımız Zeki Çolak da var. Hiç merak etme Kenan ve arkadaşları çok iyi yeni yılınızı da tebrik ediyorlar. Vatan bize emanet diyorlar" diye konuştu.



Ardından telefonu alan Kara Kuvvetleri Komutanı Zeki Çolak da babasıyla bir süre sohbet etti - GAZİANTEP