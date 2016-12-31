Başbakan Yıldırım, Oğuzeli'de Askerlerle Akşam Yemeğinde Buluştu

Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki dağıtım merkezinde askerlerle akşam yemeğinde bir araya geldi.



Başbakan Binali Yıldırım, Kilis'teki temaslarının ardından Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki asker dağıtım merkezine geldi. 2016 yılının son gününde askerlere moral ziyareti gerçekleştiren Başbakan Yıldırım ve beraberindeki heyet askerlerle sohbet etti. Askerlerle akşam yemeğinde bir araya gelen Yıldırım karavanadan yemek yedi. - GAZİANTEP