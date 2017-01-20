Başbakan Binali Yıldırım, öğle yemeğinde öğrencilerle bir araya geldi. Üniversitelilerle buluşan Yıldırım, öğrencilerin kendilerine yönelttikleri sorular üzerine YÖK Başkanı ile telefonda görüştü.
Başbakan Binali Yıldırım, bir grup üniversite öğrencisiyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Yıldırım, öğrencilerin kendilerine yönelttikleri sorular üzerine YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile telefonda görüştü. Başbakan Yıldırım, daha sonra aynı mahallede karnelerini alan ilköğretim öğrencilerinin karnelerine baktı ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Yıldırım, öğrencilerin özçekim ricasına kırmadı. - ANKARA
Başbakan Yıldırım, Öğrencilerle Öğle Yemeğinde Bir Araya Geldi
Başbakan Binali Yıldırım, öğle yemeğinde öğrencilerle bir araya geldi.
Başbakan Binali Yıldırım, öğle yemeğinde öğrencilerle bir araya geldi. Üniversitelilerle buluşan Yıldırım, öğrencilerin kendilerine yönelttikleri sorular üzerine YÖK Başkanı ile telefonda görüştü.
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