Başbakan Yıldırım O Tartışma İçin Konuştu: Konu Kapanmıştır

Başbakan Yıldırım o tartışma için konuştu: Konu kapanmıştır.

Başbakan Yıldırım o tartışma için konuştu: Konu kapanmıştır...

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