Başbakan Yıldırım: "O alçaklar, bu ülkenin vatandaşına ateş açarken, Kılıçdaroğlu'na yol açtılar yol"

"Kılıçdaroğlu, 'kontrollü bir darbeydi, bir tiyatroydu' dedi. O gece, bu ülkenin Cumhurbaşkanına, Başbakanına, vatandaşına o alçaklar ateş açarken Kılıçdaroğlu'na da yol açtılar yol. Darbenin karşısında dimdik duran bir millet var"

"CHP'liler tutturmuş, 'Biz Binali Bey'i çok seviyoruz, o yüzden hayır diyeceğiz'. Birden bire bana kara sevdalı olmuşlar. Sen beni sevmeyi bırak da memleket için çalış, iktidar olmak için çabala"



ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu, 'kontrollü darbe' açıklamasını hatırlatarak, "Kılıçdaroğlu, 'kontrollü bir darbeydi, bir tiyatroydu' dedi. O gece, bu ülkenin Cumhurbaşkanına, Başbakanına, vatandaşına o alçaklar ateş açarken Kılıçdaroğlu'na da yol açtılar yol. Darbenin karşısında dim dik duran bir millet var" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Altındağ Kültür Sarayı'nda gerçekleşen organizasyonda sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi. Seçilme yaşının 18'e indirilmesi yönündeki tartışmalara işaret eden Yıldırım, CHP'nin bu konuda takındığı tutumu eleştirdi. CHP'nin geçmiş dönemlerdeki vaatleri arasında bu konunun yer aldığına işaret eden Yıldırım, "Bu tutarsızlıktır, bu dün yaptığını bugün inkar etme, yakışmaz, tutarlı olacağız. Siyaset dürüstlük gerektirir. Ak Partinin siyaseti bugüne kadar ne aldanan olacağız, ne aldatan olacağız. Toplumu karşı her zaman dürüst olduk" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak yaptığı açıklamaları da hatırlatan Yıldırım, "Kılıçdaroğlu, 'kontrollü darbeydi, bir tiyatroydu' dedi. O gece, bu ülkenin Cumhurbaşkanına, Başbakanına, vatandaşına o alçaklar ateş açarken Kılıçdaroğlu'na da yol açtılar yol. Darbenin karşısında dim dik duran bir millet var. Size kalsaydı bu memleketin halini hayal bile edemezdik" dedi.

"Ben koltuk meraklısı değilim, memleket sevdalısıyım"

Başbakan Yıldırım, konuşmasında şunları dile getirdi: "Güçlü iktidarın yolu da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden geçiyor. CHP'liler tutturmuş, 'Biz Binali Bey'i çok seviyoruz, o yüzden hayır diyeceğiz'. Birden bire bana kara sevdalı olmuşlar. Sen beni sevmeyi bırak da memleket için çalış, iktidar olmak için çabala. Ben koltuk meraklısı değilim, ben memleket sevdalısıyım."

(EV-BT-