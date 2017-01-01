Başbakan Yıldırım: "Noel Baba Kılığının Aslı Astarı Yok"

Ortaköy'deki saldırganın Noel baba kılığında gece kulübüne girdiği yönündeki iddiaları yalanlayan Başbakan Binali Yıldırım, "Bunların hepsi tevatür. Aslı astarı yok. Bildiğiniz silahlı bir terörist. Silahını çekerek kapıdaki korumaları ve polisimizi şehit ediyor. Daha sonra silahını da olay yerine bırakıp kargaşadan yararlanarak olay yerinden uzaklaşıyor" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, Beşiktaş'ta özel bir hastanede terör saldırısında yaralananları ziyaret etti. Başbakan Yıldırım'a Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.



Ziyaret ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, "Dün akşam 2016'yı 2017'ye bağlayan ilk saatlerde bir eğlence merkezinde, savunmasız sivil insanlara karşı alçakça bir silahlı eylem gerçekleştirildi. Maalesef bu olayda Türk ve yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 39 masum insan hayatını kaybetti. 60'ın üzerinde de yaralı vardı. Yaralılar tedavileri görüldükçe tedavi oluyor. Yaralılarda durumu kritik olanlar var. Ama fazla değil. 3-4 yaralımız bu şekilde. Onun için de hastaneler doktorlarımız bütün gayreti gösteriyorlar. Burada da yaralıları ziyaret ettik. Durumları gayet iyi. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaralılar arasında bizim vatandaşlarımız da var, başka ülke vatandaşları da var" diye konuştu.



Terörün insanlığın ortak sorunu olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Terörle hiçbir yere varılamaz. Terörün amacı birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi zedelemek, emellerine ulaşmak için ortam hazırlamaktır. Türkiye bir süreden beri bölgede hem bölücü terör örgütüne karşı, hem FETÖ terör örgütüne karşı, hem de Suriye ve Irak'taki otorite boşluğundan kaynaklı DEAŞ terör örgütüne karşı amansız bir mücadele veriyor. Bunun bir karşılığı olacağını biliyoruz ama teröre asla boyun eğmeyeceğiz. Bugün burada olan terör, dünyanın bir başka ülkesinde yarın olabilir. Bunun hiçbir garantisi yok. Hiçbir ülke bu terör olaylarından güvende değildir. 'Bizde terör olmaz' diyemez. Birkaç gün önce Almanya'da oldu, Irak'ta oldu. O yüzden bizim söylediğimiz bir şey var terörün kutsalı olmaz, dini olmaz. Terör her yerde terördür. Terörle mücadelede çifte standarda, terörle mücadeleyi başarıya ulaştırmaz. Türkiye'nin Rusya ile birlikte Suriye'de önemli bir insiyatif alması ve Suriye'de uzun süre savaşı sona erdirme yönündeki adımları ve bunun BM tarafından kabul edilmesi, bölgede terörle mücadelede ciddi bir başarı anlamına geliyor. Bundan sonra bu ve buna benzer olaylarla bütün ülkeler karşılaşılabilir. Türkiye'de de olabilir. Ama milletime şunu söylüyorum terör bizi yıldıramaz, kardeşliğimiz birliğimizi beraberliği bozmak. Terör bizi korkutamaz, biz terörü korkuturuz. Üzerine gitmeye devam edeceğiz. En büyük güvencemiz milletimizin gösterdiği dayanışma ruhudur. Bu devam ettiği müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz sorunumuz yoktur. Bir kez daha başsağlığı diliyorum. 2017'de inşallah terörle mücadele konusu başta olmak üzere ülkemiz için bölgemiz için daha fazla çalışacağımız vatandaşlarımıza ifade etmek isterim" dedi.



Saldırganın Noel baba kılığında gece kulübüne girdiği yönündeki iddiaları da yalanlayan Yıldırım, "Bunların hepsi tevatür. Efendim terörist Noel baba kılığına girmiş gelmiş bu olayı yapmış. Aslı astarı yok. Bildiğiniz silahlı bir terörist. Silahını çekerek kapıdaki korumaları ve polisimizi şehit ediyor. Ondan sonra içeri girip rastgele kurşun yağdırmak suretiyle bu kadar insanımızın ölümüne vesile oluyor. Bunun dışındaki değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor. Daha sonra silahını da olay yerine bırakıp kargaşadan yararlanarak olay yerinden uzaklaşıyor. Polis meselenin üzerindedir, bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Çalışmalar büyük titizlikle sürdürülüyor" diye konuştu.



Teröristin kimliğine ilişkin sorulara da yanıt veren Yıldırım, "Bununla ilgili de ihtimaller şekillenmeye başladı. Polis, emniyet, istihbarat birimleri yoğun bir koordinasyon içinde bu çalışmayı yürütüyorlar. Gelişmeler daha sonra kamuoyuna aktarılacak" ifadelerini kulandı. - İSTANBUL