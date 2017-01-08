Başbakan Yıldırım, Neçirvan Barzani ile görüştü
IRAK (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, Irak temasları kapsamında Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
Başbakan Yıldırım, Neçirvan Barzani Ile Görüştü
Başbakan Yıldırım, Neçirvan Barzani ile görüştüIRAK (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, Irak temasları kapsamında Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
Başbakan Yıldırım, Neçirvan Barzani ile görüştü
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