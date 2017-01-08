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Başbakan Yıldırım, Neçirvan Barzani ile Görüştü

Başbakan Yıldırım, Neçirvan Barzani ile Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Irak temasları kapsamında Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, Neçirvan Barzani ile Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Irak temasları kapsamında Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

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Heyetlerarası ve başbaşa görüşme
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