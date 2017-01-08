Başbakan Binali Yıldırım, Irak temasları kapsamında Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Heyetlerarası ve başbaşa görüşme
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Başbakan Yıldırım, Neçirvan Barzani ile Görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, Irak temasları kapsamında Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
Başbakan Binali Yıldırım, Irak temasları kapsamında Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
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