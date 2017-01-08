Başbakan Binali Yıldırım, Erbil'deki temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.
Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret düzenlediği Irak'ta temaslarına devam ediyor. Bağdat'taki temaslarını tamamlayan Yıldırım, sabah saatlerine Erbil'e geldi. Başbakan Yıldırım, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Yıldırım ve Barzani daha sonra heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti. - ERBİL
Başbakan Yıldırım, Neçirvan Barzani ile Heyetlerarası Görüşmeye Başkanlık Etti
Başbakan Binali Yıldırım, Erbil’deki temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Erbil'deki temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.
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