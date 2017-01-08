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Başbakan Yıldırım - Neçirvan Barzani Görüşmesi (2)

Başbakan Yıldırım - Neçirvan Barzani Görüşmesi (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Başbakan Yıldırım - Neçirvan Barzani heyetlerarası görüşmesi ERBİL - Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın Erbil kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile Başbakanlık Konukevi'nde yaptığı ikili...

Başbakan Yıldırım - Neçirvan Barzani Görüşmesi (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Başbakan Yıldırım - Neçirvan Barzani heyetlerarası görüşmesi ERBİL - Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın Erbil kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile Başbakanlık Konukevi'nde yaptığı ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katıldı.

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