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Başbakan Yıldırım - Neçirvan Barzani heyetlerarası görüşmesi ERBİL - Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın Erbil kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile Başbakanlık Konukevi'nde yaptığı ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katıldı.
Başbakan Yıldırım - Neçirvan Barzani Görüşmesi (2)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Başbakan Yıldırım - Neçirvan Barzani heyetlerarası görüşmesi ERBİL - Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın Erbil kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile Başbakanlık Konukevi'nde yaptığı ikili...
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