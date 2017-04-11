Başbakan Yıldırım, Miting Sonrası Çay Davetinde Bulunan Aileyi Evinde Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince Buca ilçesinde düzenlenen miting sonrası çay davetinde bulunan Rasime Haliloğlu (solda) isimli vatandaşı evinde ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, Haliloğlu ve kızı ile bir süre sohbet etti.