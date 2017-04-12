Başbakan Yıldırım: "Milli Irade Paylaşılmaz, Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir"

- Salondan katılımcı detayları Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nca düzenlenen iş adamları buluşmasına katılarak konuşma yaptı.

Başbakan Yıldırım: 'Milli Irade Paylaşılmaz, Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir'

- Salondan katılımcı detayları
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nca düzenlenen iş adamları buluşmasına katılarak konuşma yaptı.

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