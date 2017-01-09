Başbakan Yıldırım: Milletimiz, Anayasa Değişikliği Teklifine Olur Verecektir!

AK Parti Genel Başkanı Başbakan Binali Yıldırım, Meclis Genel Kurulu'nda anayasa değişiklik teklifi paketi hakkında AK Parti adına konuşuyor.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

Bugün ülkemizin geleceği için çok önemli bir konuyu, anayasa değişikliğini görüşüyoruz. Türkiye'nin geleceğini konuşacağız. Vatandaşlarımız bu görüşmelerle, anayasa değişikliğinin ne anlama geldiğini ve hayatlarında neyi değiştireceğini daha iyi anlayacak. Meclis görüşmelerimizi tüm partilerimizin katılımıyla tamamladıktan sonra teklif, asıl sahibinin yani milletin onayına sunulacaktır. İnanıyoruz ki milletimiz anayasa değişikliği teklifine olur verecektir.

2007 seçimlerinde MHP, Meclis'e girdi ve Genel Başkanı tarihi kararı aldı, Cumhurbaşkanı seçim krizinin aşılmasını sağladı.

Sorumluluğun da yetkinin de yürütmede tek olması lazım. Aksi halde sistem bir yere geliyor, tıkanıyor. İki kaptan gemiyi batırır, icraatta tek kaptan olması gerekiyor.