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Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Bir Araya Geldi

Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Bir Araya Geldi

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Bir Araya Geldi

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişiklik teklifini görüşmek üzere Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. 2 saat 46 dakika gecikmeli olarak başlayan görüşmede terörle mücadele konusu da masada olacak. - ANKARA

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