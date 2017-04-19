Başbakan Yıldırım, Merkez Yürütme Kurulunu Topladı
Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Merkez Yürütme Kurulu’nu topladı.
Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu topladı. Yıldırım, ardından ise Merkez Karar Yönetim Kurulu'na başkanlık edecek.
Başbakan Binali Yıldırım, ilk olarak partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) topladı. Başbakan Yıldırım, ardından ise Merkez Karar Yönetim Kurulu'nu (MKYK) toplayacak. Toplantıda, referandum sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunulacak. - ANKARA