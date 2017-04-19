Başbakan Yıldırım, Merkez Yürütme Kurulunu Topladı

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Merkez Yürütme Kurulu’nu topladı.

Başbakan Yıldırım, Merkez Yürütme Kurulunu Topladı

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu topladı. Yıldırım, ardından ise Merkez Karar Yönetim Kurulu'na başkanlık edecek.

Başbakan Binali Yıldırım, ilk olarak partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) topladı. Başbakan Yıldırım, ardından ise Merkez Karar Yönetim Kurulu'nu (MKYK) toplayacak. Toplantıda, referandum sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunulacak. - ANKARA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Merkez Yürütme Kurulu, Başkanlık Sistemi, Binali Yıldırım, Başkanlık, Ankara, Myk, Referandum Sonuçları, MKYK