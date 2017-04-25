Başbakan Yıldırım: "Medyanın Türkiye'nin Istiklalinin, Istikbalinin Muhafaza Edilmesinde Çok Büyük...
- Grand Otel Radyo ve Televizyon Gazeteciler Derneği Ödül Töreni Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'ne katılarak burada bir konuşma yaptı.
- Grand Otel
Radyo ve Televizyon Gazeteciler Derneği Ödül Töreni
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması
ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'ne katılarak burada bir konuşma yaptı.