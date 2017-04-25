Başbakan Yıldırım: 'Medyanın Türkiye'nin Istiklalinin, Istikbalinin Muhafaza Edilmesinde Çok Büyük...

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Radyo ve Televizyon Gazeteciler Derneği Ödül Töreni

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması

ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'ne katılarak burada bir konuşma yaptı.