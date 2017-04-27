Başbakan Yıldırım, Medvedev ile Telefonla Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ile telefonla görüştü.

Başbakan Yıldırım, Medvedev ile Telefonla Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ile telefonla görüştü.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Medvedev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakan Yıldırım, görüşmede, Rus mevkidaşına, İstanbul Boğazı açıklarında Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir geminin çarpışması sonucu yaşanan kaza nedeniyle üzüntülerini ifade etti.

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