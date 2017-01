Başbakan Yıldırım: Mecliste Her Türlü Barbarlığı Yapanlar Bilsin Ki Millet, Sandıkta Bunun Cevabını...

Başbakan Binali Yıldırım,



"Bu coğrafyada Türkiye üzerinde planlar yapanlar, bölgede her türlü terör örgütlerini harekete geçirenler bilsin ki; ecdadın torunları onlara hak ettikleri cevabı en iyi şekilde verecektir"



"Mecliste bin bir entrika, kaba kuvvet kullanarak vekillerin ayaklarını ısırarak, yumruklarını vurarak her türlü barbarlığı yapanlar bilsin ki millet, sandıkta bunun cevabını ne iyi şekilde verecektir. Söz de karar da her zaman olduğu gibi yine milletin olacaktır"



Haber: Hakime TORUN - Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL



Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Gençlik Kolları tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Abdülhamid Han'ı anma programına katıldı.



"GENÇLER CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE HAZIR MISINIZ?"



Salonda bulunanlara, "Cumhurbaşkanlığı sistemine hazır mısınız?" diye soran Yıldırım, "Bu coğrafyada Türkiye üzerinde planlar yapanlar, bölgede her türlü terör örgütlerini harekete geçirenler bilsin ki; ecdadın torunları onlara hak ettikleri cevabı en iyi şekilde verecektir. Gençler hazır mısınız? Cumhurbaşkanlığı sistemine hazır mısınız?" dedi.



"İSTİKRAR ARTIK SANDIKTA HALLEDİLECEK. BU SİSTEM İLE MİLLET, KENDİSİNİ YÖNETENLERİ DOĞRUDAN SEÇECEK"



Anayasa değişikliğinin detaylarına ilişkin bilgi veren Yıldırım, "Anayasa değişikliği gençler, ne getirecek diyorlar. Anayasa değişikliği, darbecilerin sonunu getirecek. Meclis iktidarından millet iktidarına giden yolu açacak. Bu anayasa değişikliğine artık 367 saçmalıkları olamayacak. Artık cuntacılar işbaşına gelme hevesi içerisinde olamayacak. Demokrasi halkın iradesi kesintisiz işlemeye devam edecek. Sistemin tıkanan damarları açılacak. Kararlar hızlı alınacak. Vatandaşların beklediği hizmetler daha hızlı yapılacak. Vatandaşın hizmete erişimi daha da kolaylaşacak. İstikrar artık sandıkta halledilecek. Bu sistem ile millet, kendisini yönetenleri doğrudan seçecek. Kendisini yönetecekleri denetleyecek vekillerini de seçecek. Bir yanda hükümeti diğer yanda meclisi seçecek. Kendisi hükümetini doğrudan denetleyecek. Vekilleri de kendisi adına millet adına kanunları yapacak, hükümetin denetlenmesini gerçekleştirecek. Doğrudan demokrasi vekalet ile değil millet yetkiyi verecek hesabı da soracak. Türkiye artık milletten yetki almayanların söz söyleyeceği bir ülke olmaktan çıkacak. Bütün vesayet odakları demokrasinin, mili iradenin emrine girecek. Millet dediği söz geçerli olacak. Gençler bu anayasa sizi de düşündü. Siz geleceğimizsiniz. Gençler seçsin ama seçilmesinler. Seçiyorsanız elbette seçileceksiniz. Siyasetin yolunu da açtık. Seçilme yaşını 18'e düşürdük" diye konuştu.



"MECLİSTE HER TÜRLÜ BARBARLIĞI YAPANLAR BİLSİN Kİ MİLLET, SANDIKTA BUNUN CEVABINI VERECEK"



Yıldırım, "Getireceğimiz bu sistemin sahibi millettir. Bu değişikliğe oy verecek olan da millettir. Mecliste bin bir entrika, kaba kuvvet kullanarak vekillerin ayaklarını ısırarak, yumruklarını vurarak her türlü barbarlığı yapanlar bilsin ki millet, sandıkta bunun cevabını ne iyi şekilde verecektir. Söz de karar da her zaman olduğu gibi yine milletin olacaktır" dedi.



Görüntü dökümü



-------------



-Başbakan'ın salona girişi



-Mehter Marşı'nın söylenmesi



-Başbakan'ın konuşması



-Detaylar