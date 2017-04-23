SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Başbakan Yıldırım, Meclis'teki 23 Nisan Özel Oturumunda Konuştu 1
Başbakan Yıldırım, Meclis'teki 23 Nisan Özel Oturumunda Konuştu 1
23 Nisan 2017 Pazar 16:47
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9534743] DHA
1
37
21
TBMM'de tansiyon yükseldi! İki lider arasında gerginlik
Erdoğan, TBMM'deki gerginliğe tepki gösterdi: Tartışmaları bırakın
Ünlü ismi dilenirken görenler gözlerine inanamadı
Kentler savaş alanı gibi! Fırtına iki ilde can aldı
Emre'yi delirten sözler ortaya çıktı
Arap şeyhin yatı ilçeyi zengin etti! Bir günde 1,5 milyon TL bıraktı
Varını yoğunu yatırdığı arazi sayesinde köşeyi döndü
Zonguldak'ta büyük acı! 9 tabut yan yana dizildi
Derbi kararının ardından tesislerden ayrıldı
CHP'yi uyardı: Cumhuriyet sokakta bulunmadı, sokağa da bırakılmayacak
'Mukaddes Yenge' istediği erkeği tarif etti
Fenerbahçeli futbolcu Dursun Özbek'in otelinden fotoğraf paylaştı
Dev şirketten Bodrum'a büyük yatırım! Holywood yıldızları akın edecek
1 liralık tuvalet cinayetinde mahkemeden karar çıktı
İBB, Karayolları'na yazı yazınca ortaya çıktı! Yavuz'a dolar zammı
Şırnak'ta şehit düşen uzman çavuşla ilgili kahreden detay!
Rıza Baba'nın damadının yuvasını yıkan kare!
Hakem maçta hayatının şokunu yaşadı
Sabah kalktığında arabasını böyle buldu
Tavuk etinin içine zehir karıştırıp katliam yaptılar!
Kaleci çöktü kaldı! O nasıl gol
Bir annenin yürek yakan dramı! Oğlu için evini cezaevine çevirdi
İşte Canan Karatay'ın "yiyebilirsiniz" dediği ekmek
Ordulu kayıp lise öğrencileri ortaya çıktı
Fransa seçimlerinde FEMEN'den çıplak protesto!
Antrenmana böyle gelince alay konusu oldu
İlk yarı 4-1 bitince bu görüntü hayal oldu
Teröristler mağarada kıstırıldı! Kato'da büyük operasyon!
O kadar değişti ki Büşra'yı kimse tanıyamadı
Gazeteciye uçan tekme atan Yalçın, günah çıkardı
Eşini vahşice öldüren kocadan 'pes dedirten' savunma: Azmettirdiler
Tüm testler tamamlandı! Artık görücüye çıkıyor
23 Nisan'da kar sürprizi! Lapa lapa yağdı
Cem Yılmaz hayranlarını korkuttu
İşte Türkiye'nin her yere "tank çıkarması" yapabilecek milli gemisi
TÜSİAD'dan seçim sonuçlarıyla ilgili bir açıklama daha!
İçerde'de Melek'in ölümüyle tüm düğümler çözülüyor
Survivor'da kıyamet kopuyor! Diskalifiye edilebilir
Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu
Fransa'da bakanlıktan vatandaşlara Nusret'li çağrı
3310'la ilgili beklenen açıklama geldi! İşte çıkış tarihi ve fiyatı
Şırnak'tan kara haber: 5 asker yaralandı
Bu küçük kız büyüyüp, Türkiye'nin gözdesi oldu
Satürn'e intihar dalışı yapmadan önce Dünya'ya son kez baktı
Yer: Uşak! Genç kızın cinsel organından uyuşturucu çıktı
23 Nisan'ın diğer yüzü: Kutlamaya gitmek çok istedim ama...
Karnı guruldayan Nurgül'den haber var!
Koltuğunu Yiğit'e bıraktı! 'Genel başkanlık' sorulunca devreye girdi
"Ahlaksızlar" dedi, ağzına geleni söyledi
Dilmen: Kariyerimde ilk kez Fener'den sonra başka forma giydim