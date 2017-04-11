Başbakan Yıldırım: "Maalesef bazı kendini bilmezler eğer pazar günü oylamadan 'evet' çıkarsa, 'evet' verenleri İzmir'den denize dökeceklermiş. Alçak, sen kim oluyorsun. Pazar günü Gündoğdu'ya gelseydin de orada İzmir'i görseydin. Yüzbinler oradaydı. İzmir ancak düşmana geçit vermez, İzmir bayrağına, ezanına laf edenlere asla pirim vermez. Yıllarca ana muhalefet partisine genel başkanlık yapmış birisi de çıkıp 'eğer bu oylamadan hayır çıkarsa düşmanı İzmir'den döktüğümüz günler kadar sevineceğim' diyor. O sevincin kursağında kalacak. İzmir de 'evet' diyecek, Türkiye de 'evet' diyecek."