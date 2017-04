Başbakan Yıldırım; Kurucu genel başkanımızı partimize davet edeceğiz 4



DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım Kurucu genel başkanımızı partimize davet edeceğiz



SONUÇLARDAN SONRA KİMİN NE KADAR DESTEK VERDİĞİNİ SORGULAMAYA KALKMAK ABESLE İŞTİGAL



'ŞAİBE' SÖYLENTİLERİ YAYARAK, SONUCA GÖLGE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞMAK BEYHUDE



ŞİMDİ İNCİNMELERİ, KIRGINLIKLARI KENARA BIRAKMA VE EL ELE VERME ZAMANI



MUHALEFETİN DEMOKRASİMİZİN OLMAZSA OLMAZI OLDUĞU GERÇEĞİNİ GÖZ ARDI ETMEYECEĞİZ



AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğiyle bazı maddelerin hemen yürürlüğe gireceğini hatırlatarak, Resmi sonuçların ilan edilmesiyle beraber, kurucu genel başkanımızı partimize davet edeceğiz ve kendilerini aramızda görmekten büyük bir bahtiyarlık duyacağız diye konuştu.



Yıldırım, ayrıca değişikliğin MHP ile ortak hazırlandığını vurgulayarak, Sonuçlardan sonra kimin ne kadar destek verdiğini sorgulamaya kalkmak, abesle iştigal. Bu, Sayın Bahçeli'nin de Meclis görüşmelerinde dediği gibi kim kabul etti, kim reddetti; bunu mercekle aramak lazım. Böyle bir şey olmaz dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan Pazar günü yapılan anayasa değişikliği referandumunun ardından partisinin TBMM'de gerçekleştirilen ilk grup toplantısında hitap etti. Türk demokrasisinin 16 Nisan halk oylamasında bir kere daha bütün dünyaya olgunluk sınavını gösterdiğini belirten Yıldırım, 81 ilimizde insanlarımız, barış içerisinde, huzurla yüzde 85'i aşan yüksek bir katılımla sandıklara giderek, oylarını kullanmış ve tercihlerini yapmışlardır. Demokrasimize sahip çıkan yurt içinde 80 milyon, yurt dışında 3 milyona yakın vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. 16 Nisan halk oylaması milletimizin demokrasiye sarsılmaz bir inancının göstergesi olmuştur. Pazar günü ilk kez sandık başına giden 1 milyon 269 bin genç kardeşimizi özellikle tebrik ediyorum. Tam bir demokratik olgunlukla gerçekleştirdiğimiz bu halk oylamasıyla siyasi tarihimizde yeni bir sayfa açılmıştır. Bu yeni sayfanın ülkemize, milletimize, siyasi hayatımıza çok güzel bir gelecek vadettiğine yürekten inanıyorum diye konuştu.



BU HALK OYLAMASININ KAYBEDENİ YOKTUR



Sandıktan çıkan sonuçla tüm Türkiye'nin kazandığını vurgulayan Yıldırım, Pazar günü kesin olmayan sonuçlara göre, 58 milyon 517 bin 931 kayıtlı seçmenden 49 milyon 794 bin 539'u sandığa giderek, oy kullanmıştır. Katılım oranı yüzde 85,09 gibi rekor bir düzeyde olmuştur. Sandıktan çıkan bu sonuçla Türkiye, kazanmıştır. Millet kazanmıştır. Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Bu sonuç, yeni bir dönemin başlangıcıdır. Kazanan, sadece 'evet' kampanyasına destek veren 25 milyon 154 bin 257 vatandaşımız değildir. Tercihi 'hayır' olan 23 milyon 775 bin 294 vatandaşımız da 16 Nisan'da kazanan olmuştur; çünkü Türkiye kazanmıştır, millet kazanmıştır, demokrasimiz güçlenerek, bu halk oylamasından kazançlı çıkmıştır dedi.



81.7 'EVET' OYU VEREN BAYBURT İLE YÜZDE 80.41 'HAYIR' DİYEN TUNCELİ, AYNI DERECEDE KAZANÇLI ÇIKTI



'Bugünden itibaren ülkemiz ve geleceğimiz için çok daha fazla çalışmamız gerektiğinin farkındayız' diyen Yıldırım, Bu sonuçtan 81.7'yle 'evet' oyu veren Bayburt ile yüzde 80.41 'hayır' diyen Tunceli de aynı derecede kazançlı çıkmıştır. Artık bugün, yeni bir gün; bugün, kendimizi yenileme zamanı. Mevlana'nın dediği gibi 'Ne kadar söz varsa düne ait dünde kaldı, şimdi artık yeni şeyler söylemek lazım'. Bugün biz siyasetçiler, yüzümüzü geleceğe dönmemiz, yeni şeyler söylememiz gerekiyor. Bugünden itibaren ülkemiz ve geleceğimiz için sorumluluğumuzun daha da arttığını, çok daha fazla çalışmamızın gerektiğinin farkındayız açıklamasında bulundu.



'ŞAİBE' SÖYLENTİLERİ YAYARAK, SONUCA GÖLGE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞMAK BEYHUDE



Sandıktan çıkan sonuca herkesin saygı duyması gerektiğinin altını çizen Başbakan Yıldırım, şunları söyledi 'Şaibe' söylentileri yayarak, halk oylaması sonucuna gölge düşürmeye çalışmak; beyhudedir, boştur. Millet iradesi özgürce sandığa yansımış ve bu iş, bitmiştir. Buna ana muhalefet partisi başta olmak üzere herkesin saygısı duyması gerekmektedir. Oy oranlarından yola çıkarak, milletin sözü üzerine söz söylemek yanlıştır. 'Evet ve hayır'ların yakın oranlarda olmasından hareketle vatandaşları ayrıştırmak isteyenlerin asla oyununa gelmeyeceğiz. Büyük bir uyum içerisinde hep birlikte geleceğe yürümekten vazgeçmeyeceğiz. Demokratik olgunluk içinde, bu oylamanın gerçekleşmesini sağlayan bütün vatandaşlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum



SONUÇLARDAN SONRA KİMİN NE KADAR DESTEK VERDİĞİNİ SORGULAMAYA KALKMAK ABESLE İŞTİGAL



Referanduma yönelik çalışmalar süresince 'evet' kampanyasına destek veren siyasi partilerin liderlerine teşkilatlarına teşekkür eden Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu Bu tarihi yolculukta bizimle birlikte aynı amaç uğrunda çalışan partiler de oldu. Başta MHP Genel Başkanı ve bütün MHP'li kadrolara, BBP Genel Başkanı ve teşkilatına, HÜDA PAR Genel Başkanı ve teşkilatına da bu halk oylamasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Tabi ki biz, bu değişikliği MHP ile ortak hazırladık. Komisyon ve Meclis görüşmelerinde de güzel bir ortak çalışmayı da ortak duruşu da yerine getirdik. Sonuçlardan sonra kimin ne kadar destek verdiğini sorgulamaya kalkmak, abesle iştigal. Bu, Sayın Bahçeli'nin de Meclis görüşmelerinde dediği gibi kim kabul etti, kim reddetti; bunu mercekle aramak lazım; böyle bir şey olmaz. Bu, bir parti seçimi değildir. Partiler seçime girmiyor. Partiler, oy almıyor. Bu, milletin geleceğinin seçimidir. Millet, geleceğine karar vermiştir. Sistem değişikliğine 'evet' demiştir. Olay, bitmiştir



AK PARTİ GRUBU, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I AYAKTA ALKIŞLADI



Başbakan Yıldırım, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederken, AK Parti grubu, ayakta alkış tuttu. Yıldırım, Bu arada Doğu ve Güneydoğu'dan gelen desteği teröre karşı mücadelede birlik ve beraberliğimizin bütünlüğüne verilmiş, anlamlı bir destek olduğunu düşünüyorum. Orada yaşayan bütün vatandaşlarıma da ayrıca teşekküre diyorum. Tabi ki teşekkürün en büyüğü, Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a. AK Parti grubu olarak buradan kendilerine selamlarımızı iletiyoruz. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin önünü açacak bu tarihi değişimi başından beri büyük bir kararlılıkla savundu. Milletimizle arasında öteden beri var olan muhabbet köprüsüyle gönülden gönüle seslendi dedi.



KURUCU GENEL BAŞKANIMIZI PARTİMİZE DAVET EDECEĞİZ



Anayasa değişikliğiyle bazı maddelerin hemen yürürlüğe gireceğini hatırlatan Yıldırım, Bazı konular da 3 Kasım 2019'daki seçimden sonra yürürlüğe girecek. Önce yürürlüğe girecek olan hususlardan biri HSK'nın yeniden oluşturulmasıdır. Resmi sonuçların açıklanmasıyla süreç başlayacak ve 40 gün içerisinde tamamlanmış olacak. Diğer konuda yargıda birliğin sağlanmasıdır. Askeri yargı, tamamen sona erdirilecek. Yargıda birlik sağlanmış olacak. Yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı bir kez daha teyit edilmiş olacak. Hemen yürürlüğe girecek olan diğer bir husus da Cumhurbaşkanımızın, kurucusu olduğu AK Parti ile ilişiğinin tekrar kurulmasıdır. Resmi sonuçların ilan edilmesiyle beraber kurucu genel başkanımızı partimize davet edeceğiz ve kendilerini aramızda görmekten büyük bir bahtiyarlık duyacağız diye konuştu.



BİR TEK VATANDAŞIMIZIN DAHİ KALBİNİN KIRILMASINA RIZA GÖSTERMEYECEĞİZ



Yeni dönemde, söz verilen her konuda gerekli adımların atılacağını ve yapısal reformlara kararlılıkla devam edileceğini dile getiren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi Türkiye'yi insan hak ve özgürlüklerine sadakatle bağlı, insan onurunu korumayı esas alan en ileri demokrasiler seviyesine taşıyacağız. Halk oylaması sonrası yaptığımız ilk grup toplantısından ilan ediyorum. İstisnasız bütün vatandaşlarımızın hukukun korumak, savunmak siyasetimizin esası olmaya devam edecek. Evrensel değerlerin korunması bütün vatandaşların, canlıların, inanç ve düşüncelerin hukukunun korunması en büyük meselemiz ve önceliğimiz olacak. Bir tek vatandaşımızın dahi kalbinin kırılmasına rıza göstermeyeceğiz. Kibir ve gurur nefislerimizi rehin almayacak. Kapalı kapılar ardında değil, hep milletimizin içinde olacağız. Şeffaf ve berrak bir yönetim anlayışıyla vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Ayrımcılığın her türlüsünü reddedeceğiz. Eleştiriye daima açık olacağız. Muhalefetin demokrasimizin olmazsa olmazı olduğu gerçeğini göz ardı etmeyeceğiz. Şimdi hepimize düşen görev, şevkle milletin emanetine sahip çıkmaktır. Bu mesele, 'sen-ben' meselesi değil; Türkiye ve memleket meselesidir



ŞİMDİ İNCİNMELERİ, KIRGINLIKLARI KENARA BIRAKMA VE EL ELE VERME ZAMANI



Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti Yoğun bir kampanya dönemi geçirdik. O heyecanlı günlerin toz dumanında bazen sözlerimiz, maksadını aşmış beyanlarımız olabilir. 'Evet'i savunanlar da 'hayır' diyenler de zaman zaman birbirini incitmiş olabilir. Şimdi incinmeleri, kırgınlıkları kenara bırakma; millet için el ele verme, geleceğimizi inşa etme zamanıdır. Baştan beri söylediğimiz; 50+1 meşruiyettir, milli iradenin tecellisidir. Sonunda da milletimiz fikrini söylemiştir ve tercihini yüzde 51.4 oran ile 'evet'ten yana kullanmıştır. Seçmen, son sözünü söylemiştir. Şimdi her zamankinden daha fazla kardeşlik ve dayanışma günüdür. Unutmayalım biz; biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Bütün farklılıklarımızla birlikte bir bütünüz. Ülkemizin yararına en küçük bir fikri olana, bir sözü olana mutlaka kulak vereceğiz. Eskisinden daha çok 'Bir elin nesi var, iki elin sesi var' diyeceğiz. Meclis çatısı altında, dışarıdaki sivil siyaset kurumlarıyla da her zaman iletişime açık olacağız