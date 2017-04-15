Başbakan Yıldırım Küçükçekmece'de Konuştu -1

Dha İSTANBUL- Başbakan Yıldırım Küçükçekmece'de konuştu



Haber: Hakime TORUN- Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL DHA - Başbakan Binali Yıldırım Küçükçekmece'de konuştu. Yeni anayasa ve referandum a ilişkin, "Bu sistem artık yürümüyor. 82 model. Darbeden kalma bir sistem. Türkiye'ye bu elbise dar geliyor. Bu vesayet anayasasını çöpe atmaya hazır mısınız? 'Evet'leriniz bol olsun pazar günü çifte bahar yaşatmaya hazır mısınız?" dedi.



"'21 YAŞINDAKİ GENÇLERE SİYASET OLMAZ' DENİYOR"



18 yaşın seçilme yaşı olmasına ilişkin Yıldırım, "İstanbul dünya şehri. İstanbul Türkiye demek. Fetihle müjdelenmiş şehir. Bazıları '21 yaşındaki gençlere siyaset olmaz' diyor. 'Gençler bu işten anlamaz' diyor. Gençler bunlara hadlerini bildirecek misiniz? Size güvenmeyenlere cevabınızı verecek misiniz? O gençler ki 15 Temmuz'da tankların, bombaların önünde siz vardınız. O gece bayrağı indirmediniz, ezanları susturmadınız. Demokrasiyi korudunuz. Milleti alçaklara ezdirmediniz" diye konuştu.



"YARIN HER TÜRLÜ VESAYETE SON VERMENİN MİADI"



Yıldırım, "Yarın her türlü vesayete son vermenin miadı olan bir gün. Evet diyenleri denize dökme tehdidinde bulunanlara cevap verecek misiniz?" dedi.