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Başbakan Yıldırım Konuşuyor
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Başbakan Yıldırım Konuşuyor

Başbakan Yıldırım Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde konuma yapıyor.

Başbakan Yıldırım Konuşuyor

Başbakan Yıldırım Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde konuma yapıyor

Kaynak: Dunya.com

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