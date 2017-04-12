Başbakan Yıldırım: "Koltuklar gelip geçici. Şöyle düşünüyorlar, efendim CHP tutturmuş 'Biz Binali Bey'i seviyoruz, görevde kalmasını istiyoruz'. Ağızlarından bal damlıyor, birden bire bana kara sevdalı oldular. Kardeşim siz çalışın da memleketi sevin. Çalışın çabalayın iktidar olun, bırakın beni."