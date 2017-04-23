Başbakan Yıldırım Koltuğunu, 5. Sınıf Öğrencisine Devretti

23 Nisan nedeniyle çocukları Çankaya Köşkü'nde Başbakan Yıldırım, "Ulusal egemenlik mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından biri 23 Nisan tarihidir. Bu tarih, İstanbul işgal edildikten sonra toplandığı ilk tarihtir. Bu tarihin çocuklar için bayram ilan edilmesi rastlantı değildir." dedi.

Başbakan Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bütün çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum, bayramlarını kutluyorum.

Siz, dünyamızı güzelleştiren meleklersiniz. Sizler, yeryüzünün yıldızlarısınız. Her çocuk, baharı müjdeleyen bir çiçektir. İnanıyorum ki sizler binbir renkli çiçekler olarak dünyaya baharı yaşatacaksınız. Ulusal egemenlik mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından biri 23 Nisan tarihidir. Bu tarih, İstanbul işgal edildikten sonra toplandığı ilk tarihtir. Bu tarihin çocuklar için bayram ilan edilmesi rastlantı değildir. Ulusal egemenlik, bir toplumun bağımsız olarak varlığını sağlayan en önemli husustur.

Koltuğu devralan Keçe ise şunları söyledi:

Bütün dünya çocuklarına mutlu bir gelecek istiyorum. 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı bir ömür diliyorum."