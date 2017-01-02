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Başbakan Yıldırım, KKTC Başbakanı Özgürgün Ile Bir Araya Geldi

Başbakan Yıldırım, KKTC Başbakanı Özgürgün Ile Bir Araya Geldi

Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, KKTC Başbakanı Özgürgün Ile Bir Araya Geldi

Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile bir araya geldi.

Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

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