Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile bir araya geldi.
Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.
Başbakan Yıldırım, KKTC Başbakanı Özgürgün Ile Bir Araya Geldi
Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile bir araya geldi.
Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile bir araya geldi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads