Başbakan Yıldırım, KKTC Başbakanı Özgürgün ile Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile biraraya geldi.



Başbakan Yıldırım, KKTC Başbakanı Özgürgün ile Çankaya Köşkü'ndeki makamında bir görüşme gerçekleştirdi. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede Türkiye ve KKTC arasında geniş bir alana yayılan işbirliği ve münasebetler ile Kıbrıs'ta müzakere sürecinde gelinen aşamaya dair kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.



Başbakan Yıldırım, garantör ülkelerden biri olarak Türkiye'nin önemli bir aşamaya ulaşan müzakereler sonucunda adil, kalıcı ve kapsamlı çözüme ulaşılmasına büyük önem atfettiğini, müzakerelerin bu çerçevede sonuçlanması amacıyla KKTC'ye bugüne kadar verilen desteğin bundan sonra da sürdürüleceğini ifade etti.



KKTC Başbakanı Özgürgün ise Türkiye'nin KKTC'ye her alanda verdiği destek için teşekkür ederek, Türkiye ile Ada'daki müzakerelere dair diyaloğu önümüzdeki dönemde de devam ettireceklerini ifade etti. Görüşmede, Türkiye ve KKTC arasındaki işbirliği projeleri ele alınarak, Başbakan Yıldırım ve Başbakan Özgürgün sözkonusu projeleri daha da ileri bir aşamaya taşımak için ortak çabaları sürdürme konusunda mutabık kaldı. - ANKARA